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القلم
٣٤
٣٤:٦٨
ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٣٤)
] بهڕاستی ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن و خۆیان له تاوان ئهپارێزن ئهمانه لهلای پهروهردگاریان له بهههشتدا باخ و باخاتیان بۆ ههیه كه پڕه له نازو نیعمهت.