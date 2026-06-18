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القلم
٣٢
٣٢:٦٨
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢
عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢
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Rebar Kurdish Tafsir
[
عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا
] وتیان: ئێمه تهوبهمان كردو پهشیمان بووینهوهو بۆ لای خوا گهڕاینهوه بهڵكو خوای گهوره بۆمان بگۆڕێ به باشتر، وتراوه: دواى پهشیمان بوونهوهو تهوبه كردنیان خواى گهوره باشترى پێ بهخشیوون [
إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢)
] ئێمه دهمانهوێت بۆ لای خوای گهوره بگهڕێینهوهو بهڵكو خوای گهوره لێمان ببوورێ و لێمان خۆشبێ و به باشتر باخهكهمان بۆ بگۆڕێ.