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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة المطففين، الآية 7
المطففين
٧
٧:٨٣
كلا ان كتاب الفجار لفي سجين ٧
كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍۢ ٧
كـَلَّآ
ﱊ
إِنَّ
ﱋ
كِتَٰبَ
ﱌ
ٱلۡفُجَّارِ
ﱍ
لَفِي
ﱎ
سِجِّينٖ
ﱏ
٧
ﱐ
حقا إن مصير الفُجَّار ومأواهم لفي ضيق، وما أدراك ما هذا الضيق؟ إنه سجن مقيم وعذاب أليم، وهو ما كتب لهم المصير إليه، مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه ولا يُنقص.
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