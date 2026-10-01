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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة المطففين، الآية 22
المطففين
٢٢
٢٢:٨٣
ان الابرار لفي نعيم ٢٢
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ٢٢
إِنَّ
ﲣ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﲤ
لَفِي
ﲥ
نَعِيمٍ
ﲦ
٢٢
ﲧ
إن أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون، على الأسرَّة ينظرون إلى ربهم، وإلى ما أعدَّ لهم من خيرات، ترى في وجوههم بهجة النعيم، يُسْقَون من خمر صافية محكم إناؤها، آخره رائحة مسك، وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق المتسابقون. وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في الجنة تُعْرَف لعلوها بـ
«تسنيم»
، عين أعدت ; ليشرب منها المقربون، ويتلذذوا بها.
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