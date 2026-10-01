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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة المطففين، الآية 18
المطففين
١٨
١٨:٨٣
كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ١٨
كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ١٨
كـَلَّآ
ﲑ
إِنَّ
ﲒ
كِتَٰبَ
ﲓ
ٱلۡأَبۡرَارِ
ﲔ
لَفِي
ﲕ
عِلِّيِّينَ
ﲖ
١٨
ﲗ
حقا إن كتاب الأبرار -وهم المتقون- لفي المراتب العالية في الجنة. وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه المراتب العالية؟ كتاب الأبرار مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه ولا يُنقص، يَطَّلِع عليه المقربون من ملائكة كل سماء.
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