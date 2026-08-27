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التفسير: المرسلات ٥٠:٧٧
المرسلات
٥٠
٥٠:٧٧
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
حَدِيثِۭ
بَعۡدَهُۥ
يُؤۡمِنُونَ
٥٠
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)
] ئهگهر باوهڕ به قورئانی پیرۆز نهكهن ئیتر له پاش قورئان باوهڕ به چ قسهو چ فهرموودهیهكی تر ئهكهن، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه قورئان فهرموودهو فهرمایشت و كهلامی خوای گهورهیه)، والله أعلم.