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التفسير: المرسلات ٥:٧٧
المرسلات
٥
٥:٧٧
فالملقيات ذكرا ٥
فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرًا ٥
فَٱلۡمُلۡقِيَٰتِ
ذِكۡرًا
٥
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العربية
تفسير الجلالين
﴿فَٱلۡمُلۡقِیَـٰتِ ذِكۡرًا ٥﴾ أَيْ الْمَلَائِكَة تَنْزِل بِالْوَحْيِ إلَى الْأَنْبِيَاء وَالرُّسُل يُلْقُونَ الْوَحْي إلَى الْأُمَم