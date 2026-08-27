تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: المرسلات ٤٨:٧٧
المرسلات
٤٨
٤٨:٧٧
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمُ
ٱرۡكَعُواْ
لَا
يَرۡكَعُونَ
٤٨
وإذا قيل لهؤلاء المشركين:
صلُّوا لله، واخشعوا له، لا يخشعون ولا يصلُّون، بل يصرُّون على استكبارهم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨)
] وه كاتێك پێیان بووترایه نوێژ بكهن و ڕكوع بهرن لهگهڵ نوێژخوێنانداو نوێژی جهماعهت بكهن ئهوان نهئهڕۆیشتن، یاخود وتراوه: له ڕۆژی قیامهت كه بانگ ئهكرێن بۆ ئهوهی سوجده بهرن مونافیقان پشتیان ناچهمێتهوه.