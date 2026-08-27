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التفسير: المرسلات ٤٧:٧٧
المرسلات
٤٧
٤٧:٧٧
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٧
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الحساب والجزاء.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 77:46إلى 77:47
Это - угроза и суровое предупреждение всем, кто считает ложью знамения Аллаха. Пусть они едят, пьют и наслаждаются мирскими удовольствиями, пренебрегая поклонением Аллаху, но они остаются грешниками и преступниками и заслуживают соответствующего воздаяния. Их удовольствия прервутся, и они вкусят последствия своих деяний.