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التفسير: المرسلات ٤٦:٧٧
المرسلات
٤٦
٤٦:٧٧
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦
كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ٤٦
كُلُواْ
وَتَمَتَّعُواْ
قَلِيلًا
إِنَّكُم
مُّجۡرِمُونَ
٤٦
ثم هدَّد الله الكافرين فقال:
كلوا من لذائذ الدنيا، واستمتعوا بشهواتها الفانية زمنًا قليلا؛ إنكم مجرمون بإشراككم بالله.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (٤٦)
] به كافران و بێباوهڕان ئهووترێ: له دونیادا بخۆن و كهمێك ڕابوێرن لهبهر ئهوهی ژیانی دونیا كهمه، بهڵام دواتر ئهی ستهمكاران و تاوانباران ئهگهڕێنهوه بۆ سزای خوای گهوره.