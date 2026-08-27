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التفسير: المرسلات ٤٥:٧٧
المرسلات
٤٥
٤٥:٧٧
ويل يوميذ للمكذبين ٤٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٥
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الحديث
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العربية
تفسير السعدي
И даже если бы это горе заканчивалось на том, что человек лишается райской благодати, то этого лишения было бы достаточно, чтобы впасть в глубокую печаль.