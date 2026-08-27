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التفسير: المرسلات ٤٥:٧٧
المرسلات
٤٥
٤٥:٧٧
ويل يوميذ للمكذبين ٤٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٥)
] ههڕهشهی سهخت و ئاگری دۆزهخ لهو ڕۆژهدا بۆ ئهو كهسانهی كه ڕۆژی قیامهتیان بهدرۆ زانیوهو باوهڕیان پێی نهبووه.