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التفسير: المرسلات ٤٤:٧٧
المرسلات
٤٤
٤٤:٧٧
انا كذالك نجزي المحسنين ٤٤
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٤٤
إِنَّا
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٤٤
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤٤)
] ئێمه بهم شێوازه پاداشتی چاكهكاران ئهدهینهوه به بهههشت.