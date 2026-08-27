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التفسير: المرسلات ٤٣:٧٧
المرسلات
٤٣
٤٣:٧٧
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
هَنِيٓـَٔۢا
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٤٣
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العربية
تفسیر ابنِ کثیر
يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم.