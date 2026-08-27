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التفسير: المرسلات ٤٢:٧٧
المرسلات
٤٢
٤٢:٧٧
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَفَوَٰكِهَ
مِمَّا
يَشۡتَهُونَ
٤٢
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الـتـفـسـيـر الـوسـيـط
وهم - أيضا - فى ( فواكه ) وهى ما يتفكه به ويتنعم . جمع فاكهة ( مِمَّا يَشْتَهُونَ ) أى : يأكلون من تلك الفواكه ما يشتهونه منها ، بدون تعب فى طلبها ، فهى تحت أيديهم .