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التفسير: المرسلات ٤:٧٧
المرسلات
٤
٤:٧٧
فالفارقات فرقا ٤
فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًۭا ٤
فَٱلۡفَٰرِقَٰتِ
فَرۡقٗا
٤
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (٤)
] زاناكان جهختیان لهمهیان كردۆتهوه كه مهبهست پێى فریشتهیه كه بههۆی ئهو وهحییهی كه بۆ پێغهمبهرانى دێنن جیاوازی ئهخهنه نێوان حهق و باتڵ و حهڵاڵ و حهرام و هیدایهت و گومڕاییهوه.