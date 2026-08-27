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التفسير: المرسلات ٣٩:٧٧
المرسلات
٣٩
٣٩:٧٧
فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ ٣٩
فَإِن
كَانَ
لَكُمۡ
كَيۡدٞ
فَكِيدُونِ
٣٩
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٩)
] ئهگهر ههر نهخشهو پیلان و فێڵێكتان ههیه بۆ ئهوهی كه خۆتان ڕزگار بكهن فهرموو بیكهن، بهڵام كهس تواناو دهسهڵاتی نیه.