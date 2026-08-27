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التفسير: المرسلات ٣٧:٧٧
المرسلات
٣٧
٣٧:٧٧
ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٧
هلاك وعذاب شديد يومئذ للمكذبين بهذا اليوم وما فيه.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 77:36إلى 77:38
Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оправдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (30:57).