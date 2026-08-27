تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: المرسلات ٣٣:٧٧
المرسلات
٣٣
٣٣:٧٧
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
جِمَٰلَتٞ
صُفۡرٞ
٣٣
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (٣٣)
] ههر پریشكێكی بهئهندازهى حوشترێكی ڕهشه، كه حوشتری ڕهش تێكهڵی زهرد ئهبێ پێی ئهووترێ: (صُفْرٌ) یاخود بهئهندازهى حهبلی كهشتی كه بهقهدهر ناو قهدی مرۆڤێك ئهستووره، ههر پریشكێكی ئهوهنده گهورهیه.