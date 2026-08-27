تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: المرسلات ٣٢:٧٧
المرسلات
٣٢
٣٢:٧٧
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
إِنَّهَا
تَرۡمِي
بِشَرَرٖ
كَٱلۡقَصۡرِ
٣٢
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (٣٢)
] ئهو ئاگری دۆزهخه پریشك فڕێ ئهدات ههر پریشكێكی بهئهندازهى كۆشكێك گهورهیه، یاخود بهئهندازهى قهڵایهك گهورهیه، یاخود بهئهندازهى دارێك كه سێ گهز بێ ئهوهنده گهورهیه (پهنا بهخوای گهوره).