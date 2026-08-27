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التفسير: المرسلات ٣٢:٧٧
المرسلات
٣٢
٣٢:٧٧
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
إِنَّهَا
تَرۡمِي
بِشَرَرٖ
كَٱلۡقَصۡرِ
٣٢
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hakika moto wa Jahanamu unarusha macheche makubwa ya moto, kila cheche moja katika hayo ni kama jengo lililoimarishwa katika ukubwa na urefu wa kuenda juu.