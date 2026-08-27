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التفسير: المرسلات ٣:٧٧
المرسلات
٣
٣:٧٧
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
نَشۡرٗا
٣
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 76:31إلى 77:5
Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отказались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.