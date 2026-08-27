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التفسير: المرسلات ٢٨:٧٧
المرسلات
٢٨
٢٨:٧٧
ويل يوميذ للمكذبين ٢٨
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٨
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٨
هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بهذه النعم.
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التحرير والتنوير لابن عاشور
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 77:28إلى 77:29
﴿ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ تَكْرِيرٌ لِلتَّوْبِيخِ والتَّقْرِيعِ مِثْلَ نَظِيرِهِ الواقِعِ ثانِيًا في هَذِهِ السُّورَةِ.