تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: المرسلات ٢٦:٧٧
المرسلات
٢٦
٢٦:٧٧
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
أَحۡيَآءٗ
وَأَمۡوَٰتٗا
٢٦
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (٢٦)
] به زیندووێتی و به مردووێتی، سهر زهوی بۆ زیندووهكانهو لهسهری ئهژین، ناویشى بۆ مردووهكانهو لهناو گۆڕدان.