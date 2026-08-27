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التفسير: المرسلات ٢٦:٧٧
المرسلات
٢٦
٢٦:٧٧
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
أَحۡيَآءٗ
وَأَمۡوَٰتٗا
٢٦
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التفسير الميسر
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 77:25إلى 77:27
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها، تضم على ظهرها أحياء لا يحصون، وفي بطنها أمواتًا لا يحصرون، وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات؛ لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم ماءً عذبًا سائغًا؟