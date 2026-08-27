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التفسير: المرسلات ٢٤:٧٧
المرسلات
٢٤
٢٤:٧٧
ويل يوميذ للمكذبين ٢٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٤
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٤
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بقدرتنا.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤)
] ههڕهشهی سهخت و ئاگری دۆزهخ بۆ ئهو كهسانهی كه ڕۆژی زیندوو بوونهوه بهدرۆ ئهزانن.