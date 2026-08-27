تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: المرسلات ٢٣:٧٧
المرسلات
٢٣
٢٣:٧٧
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرۡنَا
فَنِعۡمَ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
٢٣
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 77:23إلى 77:25
Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым из вас суждено умереть прежде этого срока. Как же прекрасно предопределение Аллаха! Оно преисполнено мудрости и заслуживает всякой похвалы.