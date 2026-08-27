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التفسير: المرسلات ٢٣:٧٧
المرسلات
٢٣
٢٣:٧٧
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرۡنَا
فَنِعۡمَ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
٢٣
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣)
] ئێمه ئهندامهكانی لهشی مرۆڤمان ڕێكخستووهو تهقدیرمان كردووه، وه باشترین تهقدیركار خوای گهورهیه.