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التفسير: المرسلات ٢٣:٧٧
المرسلات
٢٣
٢٣:٧٧
فقدرنا فنعم القادرون ٢٣
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَـٰدِرُونَ ٢٣
فَقَدَرۡنَا
فَنِعۡمَ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
٢٣
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تفسير السعدي
{ فَقَدَرْنَا }
أي: قدرنا ودبرنا ذلك الجنين، في تلك الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة، إلى المضغة، إلى أن جعله الله جسدا، ثم نفخ فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك.
{ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ }
[يعني بذلك نفسه المقدسة]
حيث كان قدرا تابعا للحكمة، موافق للحمد .