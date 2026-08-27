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التفسير: المرسلات ١٩:٧٧
المرسلات
١٩
١٩:٧٧
ويل يوميذ للمكذبين ١٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٩
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكذِّب بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، والنبوةِ والبعث والحساب.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٩)
] ههڕهشهی سهخت و ئاگرى دۆزهخ بۆ ئهو كهسانهی كه ئهو ڕۆژه بهدرۆ ئهزانن.