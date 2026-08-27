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التفسير: المرسلات ١٨:٧٧
المرسلات
١٨
١٨:٧٧
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
نَفۡعَلُ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
١٨
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨)
] بهم شێوازه ئێمه سزای خۆمان دائهبهزێنینه سهر تاوانباران له دونیادا پێش قیامهت.