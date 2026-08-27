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التفسير: المرسلات ١٤:٧٧
المرسلات
١٤
١٤:٧٧
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَآ
أَدۡرَىٰكَ
مَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِ
١٤
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الحديث
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العربية
تفسير السعدي
Этот вопрос служит для возвеличивания Судного дня и устрашения людей. Это будет день различения между творениями и расчета с каждым из них в отдельности. Затем Господь пригрозил тем, кто отрицает этот день, и сказал: