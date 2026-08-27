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التفسير: المرسلات ١٣:٧٧
المرسلات
١٣
١٣:٧٧
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لِيَوْمِ الْفَصْلِ (١٣)
] ئهو ڕۆژهیه كه خوای گهوره بڕیاری یهكلاكهرهوه ئهدات له نێوان مرۆڤو جنیهكاندا كۆمهڵێك بۆ بهههشت و كۆمهڵێك بۆ دۆزهخ.