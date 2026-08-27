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التفسير: المرسلات ١٢:٧٧
المرسلات
١٢
١٢:٧٧
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (١٢)
] بۆ چ ڕۆژێك ئهو كۆكردنهوهیه دواخراوهو كاتی بۆ دانراوه واته: بۆ ڕۆژی قیامهته كه ڕۆژێكی زۆر سهخته.