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التفسير: المرسلات ١٢:٧٧
المرسلات
١٢
١٢:٧٧
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
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الـتـفـسـيـر الـوسـيـط
وقوله : ( لأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ . لِيَوْمِ الفصل . وَمَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الفصل . وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ) تعليل لبلوغ الرسل إلى الوقت الذى كانوا ينتظرونه لأخذ حقوقهم من أقوامهم الظالمين ، والاستفهام للتهويل والتعظيم من شأن هذا اليوم .أى : لأى يوم أخرت الأمور التى كانت متعلقة بالرسل؟ من تعذيب بالكافرين ، وإثابة المتقين . . إنها أخرت وأجلت ز