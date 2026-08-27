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التفسير: المرسلات ١١:٧٧
المرسلات
١١
١١:٧٧
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ٱلرُّسُلُ
أُقِّتَتۡ
١١
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (١١)
] وه كاتێك كه پێغهمبهران كات و مهوعیدیان بۆ دائهنرێ بۆ بڕیاردان له نێوان ئهوان و ئوممهتهكانیاندا، یاخود كۆ ئهكرێنهوه.