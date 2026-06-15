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المائدة
٨٤
٨٤:٥
وما لنا لا نومن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ٨٤
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٤
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ
] وه ههر ئهوان دهڵێن: هیچ ڕێگرو بهربهستێك نیه له ئیمان هێنانى ئێمه به خوای گهورهو ئهو حهقهی كه بۆمان هاتووه [
وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (٨٤)
] وه به ئومێدی ئهوهین كه خوای گهوره لهگهڵ كهسانی صاڵح و پیاوچاكان و پێغهمبهران و شوێنكهوتوانیاندا بمانخاته بهههشتهوه.