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المائدة
٧٤
٧٤:٥
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
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العربية
تفسير السعدي
ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم،
وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال:
{ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ْ}
أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيسى عبد الله ورسوله، عما كانوا يقولونه
{ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ْ}
عن ما صدر منهم
{ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ْ}
أي: يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم، وتبديل سيئاتهم حسنات.
وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله:
{ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ْ}