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المائدة
١١١
١١١:٥
واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون ١١١
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١١
وَإِذۡ
أَوۡحَيۡتُ
إِلَى
ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ
أَنۡ
ءَامِنُواْ
بِي
وَبِرَسُولِي
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
وَٱشۡهَدۡ
بِأَنَّنَا
مُسۡلِمُونَ
١١١
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي
] وهحی لێره واته: ئیلهام دێت، وه ئیلهامم خسته دڵی حهوارییهكانهوه شوێنكهوتوانی عیسى- صلى الله عليه وسلم - كه ئیمان به من و به پێغهمبهرهكهی من بێنن كه عیسایه- صلى الله عليه وسلم -، یاخود لهسهر زمانی پێغهمبهر عیسى وه- صلى الله عليه وسلم - پێم وتن [
قَالُوا آمَنَّا
] وتیان: ئیمانمان هێناو وهڵامی خوای گهورهو دهعوهو بانگهوازی عیسى پێغهمبهریان دایهوه- صلى الله عليه وسلم - [
وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١١)
] ئهی پهروهردگار شایهت به كه ئێمه موسڵمانین و موسڵمان بووینه.