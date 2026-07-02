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المائدة
١٠٩
١٠٩:٥
۞ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ١٠٩
۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩
۞ يَوۡمَ
يَجۡمَعُ
ٱللَّهُ
ٱلرُّسُلَ
فَيَقُولُ
مَاذَآ
أُجِبۡتُمۡۖ
قَالُواْ
لَا
عِلۡمَ
لَنَآۖ
إِنَّكَ
أَنتَ
عَلَّٰمُ
ٱلۡغُيُوبِ
١٠٩
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تفسير السعدي
يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام،
وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم:
{ مَاذَا أُجِبْتُمْ }
أي: ماذا أجابتكم به أممكم. فـ
{ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا }
وإنما العلم لك يا ربنا، فأنت أعلم منا.
{ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ }
أي: تعلم الأمور الغائبة والحاضرة.