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١٠٢
١٠٢:٥
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدۡ
سَأَلَهَا
قَوۡمٞ
مِّن
قَبۡلِكُمۡ
ثُمَّ
أَصۡبَحُواْ
بِهَا
كَٰفِرِينَ
١٠٢
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (١٠٢)
] كهسانێك له پێش ئێوه پرسیاری ههندێك لهم بابهتانهیان كرد دوای ئهوه نهیانتوانی و له توانایاندا نهبوو كه جێبهجێی بكهن و پێی كافر بوون، وهكو جولهكه كه داوایان كرد له ئاسمانهوه كتابێكیان بۆ دابهزێت، وه گاورهكان كه داوایان كرد خواى گهوره له ئاسمانهوه سفرهو خوانێكیان بۆ دابهزێنێت، وه قورهیش كه داوایان كرد خواى گهوره كێوى صهفایان بۆ بكات به ئاڵتوون.