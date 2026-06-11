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الليل
٩
٩:٩٢
وكذب بالحسنى ٩
وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩
وَكَذَّبَ
بِٱلۡحُسۡنَىٰ
٩
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العربية
التفسير الميسر
وأما مَن بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه، وكذَّب بـ
"لا إله إلا الله"
وما دلت عليه، وما ترتب عليها من الجزاء، فسنُيَسِّر له أسباب الشقاء، ولا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع في النار.