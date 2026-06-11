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الليل
٧
٧:٩٢
فسنيسره لليسرى ٧
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧
فَسَنُيَسِّرُهُۥ
لِلۡيُسۡرَىٰ
٧
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العربية
تفسير السعدي
{ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى }
أي: نسهل عليه أمره، ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرًا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير، فيسر الله له ذلك.