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الليل
٥
٥:٩٢
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَأَمَّا
مَنۡ
أَعۡطَىٰ
وَٱتَّقَىٰ
٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥)
] كەسێك ئەو ماڵەی كە هەیەتی لە پێناو خوای گەورەدا بیبەخشێ وە تەقوای خوای گەورە بكات وە خۆی لە حەرام و سەرپێچی و تاوان بپارێزێ .