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الليل
٥
٥:٩٢
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَأَمَّا
مَنۡ
أَعۡطَىٰ
وَٱتَّقَىٰ
٥
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التفسير الميسر
فأمَّا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك، وصدَّق بـ
«لا إله إلا الله»
وما دلت عليه، وما ترتب عليها من الجزاء، فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسِّر له أموره.