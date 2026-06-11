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الليل
٥
٥:٩٢
فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَأَمَّا
مَنۡ
أَعۡطَىٰ
وَٱتَّقَىٰ
٥
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العربية
تفسير السعدي
فصل الله تعالى العاملين، ووصف أعمالهم،
فقال:
{ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى }
[أي]
ما أمر به من العبادات المالية، كالزكوات، والكفارات والنفقات، والصدقات، والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنية كالصلاة، والصوم ونحوهما. والمركبة منهما، كالحج والعمرة
[ونحوهما]
{ وَاتَّقَى }
ما نهي عنه، من المحرمات والمعاصي، على اختلاف أجناسها.