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الليل
٤
٤:٩٢
ان سعيكم لشتى ٤
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤
إِنَّ
سَعۡيَكُمۡ
لَشَتَّىٰ
٤
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التفسير الميسر
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 92:1إلى 92:4
أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها، وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه،
وبخلق الزوجين:
الذكر والأنثى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة.