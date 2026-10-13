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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 99
الكهف
٩٩
٩٩:١٨
۞ وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٩٩
۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ يَمُوجُ فِى بَعْضٍۢ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَـٰهُمْ جَمْعًۭا ٩٩
۞ وَتَرَكۡنَا
ﱓ ﱔ
بَعۡضَهُمۡ
ﱕ
يَوۡمَئِذٖ
ﱖ
يَمُوجُ
ﱗ
فِي
ﱘ
بَعۡضٖۖ
ﱙﱚ
وَنُفِخَ
ﱛ
فِي
ﱜ
ٱلصُّورِ
ﱝ
فَجَمَعۡنَٰهُمۡ
ﱞ
جَمۡعٗا
ﱟ
٩٩
ﱠ
وتركنا يأجوج ومأجوج -يوم يأتيهم وَعْدُنا- يموج بعضهم في بعض مختلطين؛ لكثرتهم، ونفخ في
«القرن»
للبعث، فجمعنا الخلق جميعًا للحساب والجزاء.
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Tafsir Fathul Majid
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