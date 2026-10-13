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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الكهف، الآية 96
الكهف
٩٦
٩٦:١٨
اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا ٩٦
ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًۭا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًۭا ٩٦
ءَاتُونِي
ﳕ
زُبَرَ
ﳖ
ٱلۡحَدِيدِۖ
ﳗﳘ
حَتَّىٰٓ
ﳙ
إِذَا
ﳚ
سَاوَىٰ
ﳛ
بَيۡنَ
ﳜ
ٱلصَّدَفَيۡنِ
ﳝ
قَالَ
ﳞ
ٱنفُخُواْۖ
ﳟﳠ
حَتَّىٰٓ
ﳡ
إِذَا
ﳢ
جَعَلَهُۥ
ﳣ
نَارٗا
ﳤ
قَالَ
ﳥ
ءَاتُونِيٓ
ﳦ
أُفۡرِغۡ
ﳧ
عَلَيۡهِ
ﳨ
قِطۡرٗا
ﳩ
٩٦
ﳪ
أعطوني قطع الحديد، حتى إذا جاؤوا به ووضعوه وحاذوا به جانبي الجبلين،
قال للعمال:
أجِّجوا النار، حتى إذا صار الحديد كله نارًا،
قال:
أعطوني نحاسًا أُفرغه عليه.
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