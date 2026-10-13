تفسير تفسير الجلالين: سورة الكهف، الآية 96

﴿ءَاتُونِی زُبَرَ ٱلۡحَدِیدِۖ﴾ قِطَعه عَلَى قَدْر الْحِجَارَة التي يبني بها فبنى بِهَا وَجَعَلَ بَيْنهَا الْحَطَب وَالْفَحْم ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا سَاوَىٰ بَیۡنَ ٱلصُّدُفَیۡنِ﴾ بِضَمِّ الْحَرْفَيْنِ وَفَتْحهمَا وَضَمّ الْأَوَّل وَسُكُون الثَّانِي أَيْ جَانِبَيْ الْجَبَلَيْنِ بِالْبِنَاءِ وَوَضْع الْمَنَافِخ وَالنَّار حَوْل ذَلِكَ ﴿قَالَ ٱنفُخُوا۟ۖ﴾ فَنَفَخُوا ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا جَعَلَهُۥ﴾ أَيْ الْحَدِيد ﴿نَارࣰا﴾ أَيْ كَالنَّارِ ﴿قَالَ ءَاتُونِیۤ أُفۡرِغۡ عَلَیۡهِ قِطۡرࣰا ٩٦﴾ هُوَ النُّحَاس الْمُذَاب تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ وَحُذِفَ مِنْ الْأَوَّل لِإِعْمَالِ الثَّانِي النُّحَاس الْمُذَاب عَلَى الْحَدِيد الْمَحْمِيّ فَدَخَلَ بَيْن زُبَره فَصَارَا شَيْئًا واحدا